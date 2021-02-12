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توك شو

من أحياها.. رامي رضوان يعرض وثائقي عن إنجازات الدولة في العشوائيات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc، تقريرا يرصد الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في ملف العشوائيات.

ويحمل الفيلم اسم  "من أحياها"، وهو من إعداد وحدة الأفلام الوثائقية في شبكة قنوات "دى ام سي"، متضمنا إنجازات الدولة والنقلة الكبيرة التي حدثت في العشوائيات والمناطق الخطرة.

وأشار الفيلم، إلى المعاناة والشكاوى في هذه المناطق، حيث عبر عدد من المواطنين عنها بعدد من العبارات، مثل:"كنا بنام 7 في أوضة.. أو 8 في أوضة"، و"اتكلمنا كتير في البرامج التلفزيونية، ومحدش عمل حاجة"، و"شوفولنا حل بمعرفتكم.. ننام كأننا في سجن".

كما عرض الفيلم آراء عدد من المتخصصين، والخبراء، حيث قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن العشوائيات ظهرت في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي، من إمبابة ومنطقة الهجانة، وفي الستينات، زادت الأزمة، والحكومات كانت تطلق شعارات في الصحف، ولكن لا يوجد آليات للتنفيذ.
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