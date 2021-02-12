بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة الأطفال داخل مستشفى أبو الريش، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية تكشف جمالها.





وبلغ سعر هذه الإطلالة بنطلون سعره ٦٣٠ دولار وبليزر بلغ سعره 1663 دولار .







وظهرت ياسمين صبري ، بمكياج لافت وناعم، حيث اعتمدت على وضع الآيلاينر الأسود لتحديد رسمة عيونها، كما اختارت الظهور بإطلالة بسيطة تبرز جمالها.







