الأجهزة الأمنية بالدقهلية تكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك وتضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز اختفاء سائق توك توك والعثور علي جثته في ترعة بزمام قرية البرامون التابعه لمركز المنصورة في حالة تعفن، وذلك بعد اختفائه واختفاء التوك توك الذي كان يقوده، وتم ضبط الجناة.



وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من المدعو "أشرف.م.ا.م" 51 عاما نجار ، ومقيم منطقة "جديلة" دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بغياب نجله المدعو "كريم"، 20 عاما سائق توك توك، بتغيبه عن المنزل بتاريخ 6/1/2021 عقب خروجه للعمل بالتوك توك خاصته رقم ( 177 مرور الدقهلية شاسيه رقم 20389- موتور رقم 48594- اسود اللون – موديل 2019 والمحرر بشأنه المحضر رقم 204 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة .



وتبلغ يوم 30 يناير لمركز شرطة المنصورة بعثور الأهالي علي جثة لشخص بمدخل مأخذ مياه متفرع من نهر النيل بزمام قرية "البرامون" دائرة المركز و انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وما تبين من مناظرتها أنها لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر في حالة انتفاخ بعموم الجسم وتعفن رمي شديد وغير واضحة المعالم يرتدي ملابسه كاملة وينتعل فردة حذاء بقدمه اليمنى فقط وبيده اليسرى ساعة يد رقمية جلد وباليد اليمني انسيال معدن وعثر بجيب بنطاله على مبلغ 100جنية ولم يعثر بحوزته علي ثمة أوراق ثبوتية ةجرى اتخاذ الإجراءات الفنية وبمراجعة الطب الشرعي ومناقشة الطبيب القائم بالتشريح، قرر بأنه تعذر الجزم بوجود إصابات وتحديد سبب الوفاة لوجود الجثة في حالة تعفن رمي شديد وانتفاخ بعموم الجسم.



ونظرا لما تمثله الواقعة الأولى من أهمية بأن يكون ورائها دوافع جنائية بغرض التخلص من المتغيب وسرقة المركبة خاصته واحتمالية وجود ربط بينها وبين الجثة العثور عليها بالواقعة الثانية "منتفخة وغير واضحة المعالم "خاصة في ظل عدم عودة المتغيب أو العثور علي التوك توك وبناء على توجيهات مساعد الوزير القطاع الأمن العام بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعتان فقد تم اعداد خطة بحث هادفه ومناسبة ومواءمة الظروف الواقعتان أسند تنفيدها لضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وقسم شرطة ثان المنصورة وادارة البحث الجنائي برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بإشراف مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بالدقهلية.



ووردت معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالتوجه الى شركة «ابتامكو غبور» بالمنطقة الصناعية بكرداسة نطاق أمن الجيزة ، ومعه فاتورة خاصة بالدراجة النارية المستولى عليها بقصد التأكد من صحة الفاتورة، و بمناقشته أقر بقيام كلا من سائق توك توك ونجار مسلح ، ويقيمان بشتيل دائرة مركز أوسيم الجيزة بعرض التوك توك عليه بقصد بيعه لهما إلا أنه وعند تشككه في الفاتورة المقدمة له رفض شرائه .



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهما، وبمناقشتهما، فى محضر الشرطة، قررا لقيامهما بتزوير فاتورة التوك توك محل البلاغ، والمنسوب صدورها «الشركة ايتامكو غبور» وبيعه لأحد الأشخاص بثمن المثل، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية أمن الفيوم، وتمكنت المباحث من ضبط التوك توك وتبين أنه ذات التوك توك الذي كان يقوده المتغيب.



كما تبين أنهم تحصلوا علي التوك توك من آخرين تم تحديدهم جميعا وضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد في دمياط، والثاني تبع مركز شرطة الستاموني في الدقهلية جميعهم سئ النية ويعلمون أنه من متحصلات جريمة سرقة.



ومن خلال تحريات فريق البحث وما أسفرت عن مناقشتهم أمكن التوصل الي أن مرتكبي الواقعة وهم كلا من : «عمرو رأفت السعيد عوض، 28 عاما سائق توك توك ، ومقيم قرية «البدالة » دائرة مركز المنصورة والسابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب - سرقة – مخدرات»، و« محمد سلامه السعيد حراز»، 29 عاما سائق توك توك، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم ثان المنصورة .



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عن التحريات أقرا في محضر الشرطة، بصحتها بارتكاب الواقعة وقررا بانه بتاريخ 6 يناير، وأنهما استدرجا المجني عليه بالتوك توك قيادته بزعم توصيلهم لناحية قرية «البدالة» دائرة مركز المنصورة، مكان العثور علي الجثة، قاصدين قتله والاستيلاء علي التوك توك، معدين لذلك حبل وبمكان العثور عليه قام الأول بمباغتته وخنقه بالحبل حيازته وتناوبوا التعدي عليه وضربه بقطعة حجرية علي رأسه وعقب ذلك قاما بالقائه بمأخذ المياه الذي عثر عليه به، وتوجها الي قرية «كفر الغاب» دائرة مركز كفر سعد - دمياط حيث قاما ببيع التوك توك هناك .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وتم ارفاقه بالمحضر الاصلى وجارى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.