بسبب سمنتها.. شابة ترسل دعوة زفافها لزوجة أخيها وبرفقتها رسالة صادمة

أرسلت شابة بالغة من العمر 23 عاما، إلى زوجة اخيها دعوة زفافها مرفقة برسالة سخيفة و محرجة أصابت السيدة بهيستيريا بكاء شديدة لمدة 3 أيام من شدة صدمتها .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن السيدة أوضحت أن شقيقة زوجها أرسلت لها دعوة زفافها الذي سيكون عقب شهرين من الآن و أرفقت به ورقة لنظام حمية .





وقالت العروس رسالة لزوجة أخيها إن تلك الحمية يمكنها انقاص وزنها 30 كيلو جرام قبل الزفاف، و اشترطت أن تخسر وزنها لحضور الحفل لأن سمنتها ستظهرها بشكل غير لائق في الزفاف .





أصيبت السيدة بإحراج شديد من الرسالة، خاصة أنها كانت حاملا و حفل الزفاف بعد أسبوعين من الولادة و لن تتمكن من خسارة وزنها، مما جعل الأمر أكثر إحراجا لها و اضطرت للاعتذار عن الحضور .