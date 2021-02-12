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منوعات

بسبب سمنتها.. شابة ترسل دعوة زفافها لزوجة أخيها وبرفقتها رسالة صادمة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أرسلت شابة بالغة من العمر 23 عاما، إلى زوجة اخيها دعوة زفافها مرفقة برسالة سخيفة و محرجة أصابت السيدة بهيستيريا بكاء شديدة لمدة 3 أيام من شدة صدمتها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن السيدة أوضحت أن شقيقة زوجها أرسلت لها دعوة زفافها الذي سيكون عقب شهرين من الآن و أرفقت به ورقة لنظام حمية . 

وقالت العروس رسالة لزوجة أخيها إن تلك الحمية يمكنها انقاص وزنها 30 كيلو جرام قبل الزفاف، و اشترطت أن تخسر وزنها لحضور الحفل لأن سمنتها ستظهرها بشكل غير لائق في الزفاف . 

أصيبت السيدة بإحراج شديد من الرسالة، خاصة أنها كانت حاملا و حفل الزفاف بعد أسبوعين من الولادة و لن تتمكن من خسارة وزنها، مما جعل الأمر أكثر إحراجا لها و اضطرت للاعتذار عن الحضور . 
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