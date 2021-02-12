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رياضة

سعد سمير يهنئ جماهير الأهلى على التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنا سعد سمير جماهير النادى الأهلى واللاعبين على التتويج الاهلى ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر سعد سمير عدة صور له اثناء احتفاله مع اللاعبين وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق سمير قائلا " ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي العظيم ومبروك للاعيبة الرجالة المخلصة علي الإنجاز الكبير  وإن شاء الله مزيد من البطولات  ودائما الأهلي فوق  ".

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.

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