كانوا رجاله.. محمد شريف يتحدث عن تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية





وأكد محمد شريف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن دوره كان السادس في ركلات الترجيح ولكن تم حسم الفوز في الـ 5 ركلات الأولى مشددا ان الاهم من الأداء هو النتائج .





وأضاف أن التاريخ سيذكر عدد البطولات والانجازات وليس الاداء فقط مشددا ان لاعبي الفريق كانوا " رجال " خلال مباريات البطولة خاصة أمام بالميراس البرازيلي .





وتابع أن الجميع كان لديه إصرار شديد على الفوز والتتويج بالبرونزية مشددا ان مباراة بالميراس كانت صعبة للغاية خاصة وان الفريق خاض مباراة البايرن دون حسابات او ضغوطات.





وأكمل انه غير راض عن أدائه حتى الآن مشددا أنه لم بظهر إمكانياته الكاملة رغم الدقائق القليلة التي شارك بها .





وأضاف أن محمد الشناوي يعد أفضل لاعب وقائد رائع حيث يحرص دائما على دعم وتشجيع اللاعبين مشددا ان ياسر ابراهيم كان الأفضل بمباراة بالميراس البرازيلي.

أعرب محمد شريف نجم فريق الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ببرونزيه كأس العالم للأندية عقب الفوز أمام بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في قطر .