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رياضة

محمد الشناوى بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: كنا مصرين نرفع اسم الأهلي ونفرح جماهيره.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
علق محمد الشناوى على تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، وشارك متابعيه بعدة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتب الشناوي " دخلنا البطولة دي وإحنا عارفين هي صعبة قد إيه بس كنا مُصرين نرفع إسم #الأهلي ونفَرّح جماهيره، والحمد لله ربنا وفقنا 
مبروك البرونزية يا أهلي وعقبال مراكز أعلى كتير جاية".

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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