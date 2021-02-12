محمد الشناوى بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: كنا مصرين نرفع اسم الأهلي ونفرح جماهيره.. شاهد

علق محمد الشناوى على تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، وشارك متابعيه بعدة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وكتب الشناوي " دخلنا البطولة دي وإحنا عارفين هي صعبة قد إيه بس كنا مُصرين نرفع إسم #الأهلي ونفَرّح جماهيره، والحمد لله ربنا وفقنا
مبروك البرونزية يا أهلي وعقبال مراكز أعلى كتير جاية".
وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.