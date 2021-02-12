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أخبار العالم

مصرع 5 وإصابة 30 في حادث تصادم عشرات المركبات بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث اصطدمت فيه حوالي 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.

وقال مايكل دريفدال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، إن الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجح عن الجليد الذي غطى الطريق.

وأضاف دريفدال أن المسعفين انتشلوا جثث 5 قتلى ونقلوا 36 جريحًا إلى مستشفيات المنطقة، محذرًا من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

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