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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12-2-2021 بمحافظات مصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:06 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 - 2- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على معظم المحافظات، ويسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
    
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  22
 
شبين الكوم  الصغرى 12 والعظمى 22
 
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21
 
بلطيم الصغرى 13 العظمى 21
 
مطروح الصغرى 10 والعظمى 20
 
السلوم الصغرى 11 والعظمى 21
 
سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
 
بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22
 
دمياط الصغرى 13 والعظمى 22


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