ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:21 ص
الطرق
الطرق
Advertisements
البهي عمرو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.


وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، حيث ان طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام.


وأفاد التقرير بأن الطريق المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.


 كما جاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.


و أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ بعد غلقه  في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة. 

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية. 

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية في طرق القاهرة اليوم الجمعة

تعرف على الحالة المرورية في طرق القاهرة اليوم الجمعة

تعرف على الحالة المرورية في طرق القاهرة اليوم الجمعة

تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة

تعرف على الحالة المرورية اليوم السبت 26 - 12 - 2020

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رد فعل لـ والتر بواليا بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت

وزير التعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات خلال ساعات

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

موجز السوشيال: مؤمن زكريا يدعم مروان محسن .. وأول تعليق من قفشة على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

كوكا يوجه رسالة تهنئة لـ الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور