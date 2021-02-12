ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 12 -2- 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:17 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 12 -2- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2  جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2 جنيه

الفاصوليا 4 جنيها 

الكوسة 4.5  جنيهات

الملوخية 4 جنيهات 

الخيار3 جنيه 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال  5 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الرمان 9 جنيهات

اقرأ أيضًا

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكوسة تسجل 4.5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-1-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-1-2021

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الباذنجان يسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021

البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 25-1-2021

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل كل يوم لمدة شهر

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية بعد تتويج بايرن ميونخ بنسخة 2020

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة ظهر اليوم

صباح البلد يقدم التحية للنادي الأهلي وللحارس محمد الشناوي

وزير التعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات خلال ساعات

هزة أرضية تضرب شمال تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور