أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 12 -2- 2021

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 12 -2- 2021.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 2 جنيه
البصل 5 جنيهات
البطاطس 2 جنيه
الفاصوليا 4 جنيها
الكوسة 4.5 جنيهات
الملوخية 4 جنيهات
الخيار3 جنيه
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 5 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الرمان 9 جنيهات
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وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.