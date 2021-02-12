ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار يسجل 15.70 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 12 -2- 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:18 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الجمعة 12 - 2-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.00 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.62 جنيه للبيع و21.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.96 جنيه للبيع 51.50 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.67 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18-12-2020

الدولار يسجل 15.78 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-1-2021

الدولار يسجل 15.71 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين11-1-2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 18-1-2021

الدولار يسجل 15.72 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 19-1-2021

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب اسم المولود.. سيدة تطلب الطلاق بعد حملها بخمسة أشهر

تامر أمين يعلق على صورة غادة عادل وحسن شاكوش .. فيديو

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعا لهذه الجملة

داليا أشرف: لاعبو الأهلي أسعدوا المصريين بإحراز برونزية مونديال الأندية

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور