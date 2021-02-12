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أخبار العالم

قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:35 ص
قرارات جديدة بشأن
قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت
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أحمد محرم
علمت صحيفة «القبس» الكويتية أن لجنة الاشتراطات الصحية، قررت السماح بعمل البوفيهات داخل المطاعم والفنادق، شريطة التباعد والالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما قررت اللجنة السماح للمصابغ بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء، دون فتح الأبواب أو استقبال الجمهور، وذلك لتجهيز الملابس وتسليمها لأصحابها في اليوم الثاني.

وانتهت اللجنة أيضًا، إلى وقف نشاط الملاعب الرياضية في المناطق الاستثمارية.

وقامت الكويت باتخاذ حزمة من الاجراءات الصحية الاخيرة لمواجهة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 لتفتح مجددا باب الحديث عن اثار مدمرة للحظر والاغلاق على المشروعات المتوسطة والصغيرة .

كات السلطات الكويتية بعد أن رأت ارتفاعا في منحني الاصابات بالفيروس قد أعلنت عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفاقم الوضع منها اغلاق الاعمال والمحلات التجارية من الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا وكذلك اغلاق الصالونات والمعاهد الصحية لكن الإجراءات رفعت أصواتا مطالبة بتفهم معاناة أصحاب هذه الأعمال، خاصة أن الكثير منها قد أفلس أو على شفا إفلاس.

يذكر ان الدولة كانت قد ارفقت حزمة قرارات الاغلاق بقرار تاجيل سداد اقساط قروض المشروعات الصغيرة لمدة عام لكن بدا من وجهة نظر برلمانية ان القرار  ليس كافيا وامتدت المطالبات بالتعويض وربما اكثر من التعويض.
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