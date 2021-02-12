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محافظات

حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف طوخ ..صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة طوخ بشن حملة موسعة على مواقف السيارات والمحلات التجارية للتأكد من ارتداء الكمامات للعاملين بالمحلات وكذالك السائقين والركاب في المواقف بطوخ.
ويأتي ذلك فى إطار توجيهات محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات وفرض غرامات مالية على المخالفين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. 
وأشار إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية. 
وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.
وأضاف محافظ القليوبية انه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع". ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف طوخ ..صور
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف طوخ ..صور
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف طوخ ..صور
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