متحدث الشباب والرياضة: مبادرة "منتجك دخلك" هدفها توفير فرص عمل للشباب ..فيديو

علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، على إطلاق مبادرة "منتجك دخلك" لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتيات ، مؤكدا على أن المعرض كان لافتا لنظر الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، نظرا لجودة المنتجات والخامات الممتازة .





وأضاف الدكتور محمد فوزي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزير الشباب والرياضة ، وجه بضرورة تسويق تلك المنتجات بشكل فعال ؛ لإيجاد فرص عمل حقيقية لتلك المنتجات ، وهو أساس انطلاق المبادرة .





ولفت " فوزى" إلى أن تسويق المنتجات سيتم وفق مخطط بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ، متابعا : " المبادرة تتعدم استراتيجية الوزارة في بناء الإنسان " .





وأشار إلى أن الوزارة أصبحت من الوزارات الشبابية ، التي تهتم بتوفير فرص عمل للشباب ، وفتح آفاق مختلفة .





وتابع : وزارة الشباب تنظم بشكل شهري معارض بالأندية ، في مختلف المحافظات ، وبالتعاون مع القطاع الخاص .