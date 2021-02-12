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متحدث الشباب والرياضة: مبادرة "منتجك دخلك" هدفها توفير فرص عمل للشباب ..فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:53 ص
مبادرة منتجك دخلك
مبادرة منتجك دخلك
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نورهان رأفت
علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على إطلاق مبادرة "منتجك دخلك" لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتيات ، مؤكدا على أن المعرض كان لافتا لنظر الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، نظرا لجودة المنتجات والخامات الممتازة .

وأضاف الدكتور محمد فوزي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزير الشباب والرياضة ، وجه بضرورة تسويق تلك المنتجات بشكل فعال ؛ لإيجاد فرص عمل حقيقية لتلك المنتجات ، وهو أساس انطلاق المبادرة .

ولفت " فوزى" إلى أن تسويق المنتجات سيتم وفق مخطط بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ، متابعا : " المبادرة تتعدم استراتيجية الوزارة في بناء الإنسان " .

وأشار إلى أن الوزارة أصبحت من الوزارات الشبابية ، التي تهتم بتوفير فرص عمل للشباب ، وفتح آفاق مختلفة .

وتابع : وزارة الشباب تنظم بشكل شهري معارض بالأندية ، في مختلف المحافظات ، وبالتعاون مع القطاع الخاص .
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