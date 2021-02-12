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فن

يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروت تريند رقم 4 على يوتيوب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت، نجاحا كبيرا،حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة  كما احتلت التريند رقم  ٤ على "يوتيوب".

توقول كلمات الأغنية:" اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا .. للأبد فعلا كفاية عليك كدة و كفاية جرح .. و آه الأمل ان انت تتغير ضعيف و الوضع ده بقى شئ سخيف ..و انا ايه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله".  
 
يا مستعجل فراقي انا مبقتش باقي .. ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين .. انا اللي يودعوني هما الي بيخسروني و مبتبكيش عيوني".
على ناس ولا فارقين ".

"يا مستعجل فراقي" كلمات تامر حسين، والحان وتوزيع محمد رحيم.
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