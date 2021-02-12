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سيارات

تتفوق على الهند والمكسيك.. كوريا الجنوبية خامس أكبر منتج سيارات في العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:00 ص
صناعة السيارات في
صناعة السيارات في كوريا الجنوبية
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أماني نوار
كشفت بيانات اقتصادية مؤخرا أن كوريا الجنوبية استعادت المركز الخامس كأكبر دولة منتجة للسيارات على مستوى العالم خلال العام الماضي.

وأوضح الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات أن كوريا الجنوبية كانت تحتل هذا المركز منذ 5 سنوات ، عندما استولت عليه الهند عام 2016 .

ووفقا للبيانات التي كشفتها التقارير أن الاتحاد أبلغ إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بتراجع مبيعاتها بنسبة 11.2 % عن العام السابق ، والذي سجل 3.95 مليون سيارة في الوقت الذي تراجع في الإنتاج العالمي من السيارات خلال العام الماضس بنسبة 15.5%

ووفقا لما ذكرته وكالة يونهاب فإن الاتحاد الكوري لصناعة السيارات اقتنص المركز الخامس بسبب توقف الهند والمكسيك عن الصناعة ، والتعاون بين الإدارة والنقاية في شركة هيونداي موتورز ، وغيرها من شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية ، مع وجود تغييرات في هي هيكل صناعة السيارات .

وبسبب أزمة كورونا التي أصابت العالم كله وتراجع ترتيب الهند والمكسيك اللتين احتلتا المرتبتين الخامسة والسادسة في عام 2019، إلى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

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