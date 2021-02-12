اشتعال الأجواء مع إيران.. إسرائيل تعين قائدا جديدا للمخابرات العسكرية استعدادًا للحرب

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تل ابيب أجرت تغييرات مهمة وعاجلة فى القيادة الأمنية تزامنًا مع تزايد التوتر مع إيران، ما أثار المخاوف من تطور الأوضاع إلى صراع أكبر بين البلدين.





وقالت "جيروزاليم بوست" إنه تم تعيين قائد جديد للمخابرات في الجيش الإسرائيلي وهو اللواء "آرون حاليفا"، وهي رسالة موجهة لإيران، خصوصا أن "آرون حاليفا" كان رئيس مديرية العمليات المسؤولة عن استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.





وجاء تعيين "آرون حاليفا" ضمن عدة تعيينات تمت مؤخرا بهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، تزامنت مع تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال "أفيف كوخافي"، والتي قال فيها: إنه أصدر أوامر للجيش بـ"وضع خطط عملانية إضافية في 2021 ستكون جاهزة" في حال اتخذت إسرائيل قرارا بمهاجمة إيران.





وزادت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل بعد ما قامت طهران بالتنصل من عدة بنود متعلقة بالاتفاق النووي الذي وقعته معها الدول الكبرى في عام 2015، من بينها تخصيب اليورانيوم بنسب عالية.