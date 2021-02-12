ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتعال الأجواء مع إيران.. إسرائيل تعين قائدا جديدا للمخابرات العسكرية استعدادًا للحرب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:31 ص
إسرائيل تعين قائد
إسرائيل تعين قائد جديد للمخابرات العسكرية
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تل ابيب أجرت تغييرات مهمة وعاجلة فى القيادة الأمنية تزامنًا مع تزايد التوتر مع إيران، ما أثار المخاوف من تطور الأوضاع إلى صراع أكبر بين البلدين.

وقالت "جيروزاليم بوست" إنه تم تعيين قائد جديد للمخابرات في الجيش الإسرائيلي وهو اللواء "آرون حاليفا"، وهي رسالة موجهة لإيران، خصوصا أن "آرون حاليفا" كان رئيس مديرية العمليات المسؤولة عن استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.

وجاء تعيين "آرون حاليفا" ضمن عدة تعيينات تمت مؤخرا بهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، تزامنت مع تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال "أفيف كوخافي"، والتي قال فيها: إنه أصدر أوامر للجيش بـ"وضع خطط عملانية إضافية في 2021 ستكون جاهزة" في حال اتخذت إسرائيل قرارا بمهاجمة إيران.

وزادت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل بعد ما قامت طهران بالتنصل من عدة بنود متعلقة بالاتفاق النووي الذي وقعته معها الدول الكبرى في عام 2015، من بينها تخصيب اليورانيوم بنسب عالية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إسرائيل تكشف عن حربها الإلكترونية ضد إيران في سوريا

حذرت سكان غزة ولبنان.. إسرائيل تعلن خطة عسكرية لمواجهة قنبلة إيران النووية ..فيديو

رئيس الأركان الإسرائيلي لسكان لبنان: غادروا مساكنكم لأننا سنقصفها

بعد استفزاز إسرائيلي.. إيران تهدد بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض

وزير دفاع الاحتلال ورئيس الأركان يلتقيان بقائد القيادة الوسطى الأمريكية

ترشيحاتنا

استادات تدرس إقامة احتفالية لـ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 -2-2021

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

محمد شريف بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: فخور جدا بوجودي في النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. شقيق شهيدين في ليبيا: شاهدت فيلم ذبح إخوتي على يد داعش.. موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. وزيرة الصحة: مصر سجلت ثانى نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا

بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور