ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

هندسة القاهرة تعلن كيفية إجراء الامتحانات لجميع المراحل.. وإعلام تكشف عن امتحانات الدراسات العليا.. وعمداء: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
أحمد الشاهد
هندسة القاهرة تكشف عن كيفية إجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس 

عميدة إعلام القاهرة : انعقاد امتحانات الدراسات العليا الكترونيا في هذا الموعد 
 

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بأيام قليلة ، تستعد جميع كليات جامعة القاهرة ، لإقامتها وفقًا للامكانيات الخاصة بها ، حيث تعقدها بعض الكليات "أونلاين" والآخر حضوريا في مقر الكلية ، وفيما يلي نستعرض الإجراءات التي تتبعها الكليات عند إجراء الامتحانات سواء حضوريا أو الكترونيا .



قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الامتحانات ستعقد بالكلية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، إعتبارًا من يوم 20 من الشهر الجاري .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستتم حضوريا في مقر الكلية لطلاب المرحلتين ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .

وأضاف "عبد الفتاح" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكلية ، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات .

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، وعدم السماح بأي تجمعات طلابية داخل الكلية .

اقرأ أيضًا : 

وأن الجامعة قامت بتزويد الكليات بكافة الإمكانيات الطبية ، تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة ، مع التوجيه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة بكل صرامة وعدم السماح لأي أحد بمخالفتها .

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الكلية ستقبل طلبات الأعذار المقدمة من قبل الطلاب أثناء الامتحانات .

حيث أنه يتم قبولها وفقًا للشروط المعروفة ، من خلال تقديم الطالب كافة الأوراق الرسمية ، ولكن بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة .

كما أنه سيتم إجراء الامتحانات التي قدم الطالب عذر في إجراؤها بعد تعافيه ، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة ، لأن هذا سيكون عذر طبي في هذه الحالة .

ونوه إلى أن الكلية ستتخذ كافة إجراءات العزل الفوري عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، حيث يوجد عيادة إضافية بالكلية ، وبها كوادر طبية للتعامل مع أي حالات اشتباه .

ويتم تحويل الطالب المشتبه بإصابته على مستشفى الطلبة ، لإجراء الفحوصات اللازمة عليه ومعرفة مدى حالته الصحية .


من جانبه ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن امتحانات الدراسات العليا ستعقد الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها يوم 24 من فبراير الجاري ، تزامنا مع انعقاد امتحانات مرحلة البكالوريوس .

وأضافت ، أنها ستكون ثلاثة أيام فى الأسبوع و لكن في توقيت مختلف حيث تبدا الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة مساءًا ، سواء لطلاب التمهيدي أو الماجستير أو الدبلومات .

كما كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية وضع الأسئلة ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس . 

وأوضحت ، أنه سيتم إجراء الامتحانات بنظام "البابل شيت" ولمدة ساعة و نصف ، حيث تتضمن 40 سؤالًا ما بين اختيار بين بدائل أو توضيح صحة العبارات وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا .

و بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس ستكون أيضا بنظام "البابل شيت" وتكون أسئلة اختيار بين بدائل أو صح و خطأ و تكون مدتها ساعة ، حيث تتضمن 25 سؤالًا .


ونوهت إلى أنه تم عمل ورش ودورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم على المنصات الالكترونية ، وتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لها مع قرب انعقادها .

جدير بالذكر ، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب ، منذ بدء الفصل الدراسي الأول وحتى الآن ، لثقل مهارات الطلاب للتفاعل على هذه المنصات ومواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمية .




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انطلاقها بالكليات

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

لطلاب القاهرة.. كلية الآثار تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وعميد آداب القاهرة يكشف عن شروط أعذار الامتحانات

جامعة القاهرة تحدد موعد الامتحانات.. وكليتا الآثار والآداب تكشفان عن شكل الأسئلة ومدة الاختبارات.. وإعلام: ستكون أونلاين وانتهينا من جداول جميع الأقسام

آثار القاهرة تكشف عن نظام الامتحانات.. وإعلام توضح موقف الفصل الدراسي الثاني .. والجامعة: إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة .. والتيرم الثاني متوقف على الظروف الصحية

التصحيح إلكتروني.. آثار القاهرة: عقد امتحانات الفصل الأول بنظام البابل شيت وعلى 3 فترات

ترشيحاتنا

الشناوي: الأهلي استحق «برونزية العالم».. وهدفنا «العاشرة» والعودة للمونديال

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

مصطفي قمر ينعى الفنان علي حميدة:صاحب الضحكة الحلوة

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

المتظاهرون بـ تركيا يضعون إردوغان في موقف محرج.. شاهد

الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعا لهذه الجملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور