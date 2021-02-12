هندسة القاهرة تعلن كيفية إجراء الامتحانات لجميع المراحل.. وإعلام تكشف عن امتحانات الدراسات العليا.. وعمداء: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة

هندسة القاهرة تكشف عن كيفية إجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس





عميدة إعلام القاهرة : انعقاد امتحانات الدراسات العليا الكترونيا في هذا الموعد





قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بأيام قليلة ، تستعد جميع كليات جامعة القاهرة ، لإقامتها وفقًا للامكانيات الخاصة بها ، حيث تعقدها بعض الكليات "أونلاين" والآخر حضوريا في مقر الكلية ، وفيما يلي نستعرض الإجراءات التي تتبعها الكليات عند إجراء الامتحانات سواء حضوريا أو الكترونيا .













قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الامتحانات ستعقد بالكلية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، إعتبارًا من يوم 20 من الشهر الجاري .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستتم حضوريا في مقر الكلية لطلاب المرحلتين ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .





وأضاف "عبد الفتاح" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكلية ، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات .





وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، وعدم السماح بأي تجمعات طلابية داخل الكلية .





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وأن الجامعة قامت بتزويد الكليات بكافة الإمكانيات الطبية ، تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة ، مع التوجيه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة بكل صرامة وعدم السماح لأي أحد بمخالفتها .





وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الكلية ستقبل طلبات الأعذار المقدمة من قبل الطلاب أثناء الامتحانات .





حيث أنه يتم قبولها وفقًا للشروط المعروفة ، من خلال تقديم الطالب كافة الأوراق الرسمية ، ولكن بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة .





كما أنه سيتم إجراء الامتحانات التي قدم الطالب عذر في إجراؤها بعد تعافيه ، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة ، لأن هذا سيكون عذر طبي في هذه الحالة .





ونوه إلى أن الكلية ستتخذ كافة إجراءات العزل الفوري عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، حيث يوجد عيادة إضافية بالكلية ، وبها كوادر طبية للتعامل مع أي حالات اشتباه .





ويتم تحويل الطالب المشتبه بإصابته على مستشفى الطلبة ، لإجراء الفحوصات اللازمة عليه ومعرفة مدى حالته الصحية .









من جانبه ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن امتحانات الدراسات العليا ستعقد الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها يوم 24 من فبراير الجاري ، تزامنا مع انعقاد امتحانات مرحلة البكالوريوس .





وأضافت ، أنها ستكون ثلاثة أيام فى الأسبوع و لكن في توقيت مختلف حيث تبدا الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة مساءًا ، سواء لطلاب التمهيدي أو الماجستير أو الدبلومات .





كما كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية وضع الأسئلة ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس .





وأوضحت ، أنه سيتم إجراء الامتحانات بنظام "البابل شيت" ولمدة ساعة و نصف ، حيث تتضمن 40 سؤالًا ما بين اختيار بين بدائل أو توضيح صحة العبارات وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا .





و بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس ستكون أيضا بنظام "البابل شيت" وتكون أسئلة اختيار بين بدائل أو صح و خطأ و تكون مدتها ساعة ، حيث تتضمن 25 سؤالًا .









ونوهت إلى أنه تم عمل ورش ودورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم على المنصات الالكترونية ، وتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لها مع قرب انعقادها .





جدير بالذكر ، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب ، منذ بدء الفصل الدراسي الأول وحتى الآن ، لثقل مهارات الطلاب للتفاعل على هذه المنصات ومواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمية .















