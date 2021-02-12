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زراعة 500 ألف فدان..تفاصيل مشروع مستقبل مصر لإعادة الريادة بالقطاع الزراعى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:48 ص
الدكتور ياسر عبد
الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، إن الهدف الرئيسي من مشروع مستقبل مصر هو التوسع بالرقعة الزراعية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك ميزة فى الموقع الجغرافى والمناخ والأراضى والخبرة الزراعية المصرى، فكان يجب إستغلالها التطوير منها، فكان لابد من التوسع فى حوالى 500 ألف فدان بالمشروع.

وأضاف "عبد الحكيم" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن طول المشروع 100 كيلو بعرض 40 كيلو أو 35 كيلو، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الأولى التى أطلقها الرئيس من حوالى ثلاث أسابيع بحوالى 130 ألف فدان.

وتابع أن موقع المشروع يعد موقع ممتاز نظرا لأنه قريب من محافظة الجيزة والقاهرة والمنوفية والبحيرة، حيث أنه سيأتى بهؤلاء المحافظات عمالة زراعية ومهندسين زراعيين وتوفير أيدى عاملة له، لافتا إلى أنه تم بالفعل زراعة البطاطس وتم تصديرها.

وأكد انه يوجد بالمشروع زراعة الفول السودانى والذرة والبسلة والبنجر، متابعا أنه سيكون هناك محاصيل أخرى سيتم إدخالها، حيث أن تلك المحاصيل ستكون لها جدوى إقتصادية سواء فى التصدير المحلى وتغطية الفجوة.

وأشار إلى أن مصر تستورد 30% من بنجر السكر، مضيفا إلى ان هذا المشروع سيخلق إكتفاء ذاتى فى هذا الجزء، حيث أن هذا المشروع يوجد به مشاركة مجتمعية كبيرة جدا ما بين إدارة المشروع وبين كبرى الشركات الزراعية فى السوق المصرى.

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