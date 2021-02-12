مميزات تدوير واستخدام المخالفات.. خبير فى مجال البيئة يوضح

خصصت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج 8 الصبح، فقرة خاصة ببرنامج " المذيع الطفل، واستضافة داليا اليوم الطفلة مريم عبد الله سري، صاحبة الـ 11 عامًا، لكى تشاركها تقديم الحلقة التى هى بعنوان إعادة تدوير المخالفات.





قال المهندس سامي الخطيب خبير فى مجال البيئة، تدوير المخالفات من أهم الأشياء التى تساهم فى إعادة الاستخدام، موضحًا أن هذا الأمر يساهم فى الاقتصاد بشكل عام، ويحافظ على البيئة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف و الطفلة مريم عبد الله، أن إعادة التدوير لأى منتج يتم الحصول على نسبة من المنتج الرئيسي بجانب كمية من المواد المعاد تدويرها.





ولفت إلى أن إعادة التدوير تبدأ بالفصل بين المواد الصلبة و المواد العضوية، وهذا يكون من قبل المواطنين فى البيت وأن دول العالم تقدم حوافز لـ المواطنين من أجل عملية الفصل، مؤكدًا أنهم بدأوا بالأطفال و بعد ذلك تم التأثير على الكبار.





وأشار إلى أن الطفل فى الأسرة من الممكن أن يؤثر على العائلة بالكامل ولذلك الدول العالمية قامت بالتفكير فى ذلك وتم التنفيذ.



