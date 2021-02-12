هدير أبو زيد: مبروك لمصر والأهلي أسعدنا بالثالث على العالم

هنأت الإعلامية هدير أبو زيد، جماهير النادي الأهلي، بحصول الفريق الأول لكرة القدم على الميدالية ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بالتغلب عليه بركلات الترجيح.





وقالت هدير أبو زيد خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، مع الإعلامي محمد الشاذلي: "مبروك ليلة مصرية أهلاوية، وميدالية برونزية كلنا سعدنا بالثالث على العالم، وكان كل المصريين في انتظارها.. قلبنا كان هيقف وإحنا بنتفرج على الماتش، لكن كلنا كنا واثقين في الشناوي".





وأضافت: "الكل كان يدعي أن يفوز الأهلي، لكنهم كانوا واثقين في الشناوي، والجميع قدموا أداءً رائعًا ومشرفًا للغاية، محمد هاني، أيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر، كانت ملحمة رائعة، ولأول مرة نتغلب على فريق برازيلي في مباراة رسمية، وأول مرة يخرج بطل أمريكا الجنوبية دون الحصول على ميدالية من البطولة".





وقال الإعلامي محمد الشاذلي: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره، الحصول على الميدالية البرونزية، لها طعم مختلف، عاوزين نسميها برونزية الشناوي لأنه السبب في الفوز، عنده ثبات مفيش كده ما شاء الله عليها، وخاصة في أول ضربة الجزاء".





وتابع الشاذلي: "الأهلي هو أول فريق مصري يقف على منصة التتويج ويحصل على ميداليتين برونزية، كل التوفيق للأهلي في المباراة القادمة يوم الثلاثاء المقبل مع المريخ السوداني".