ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هدير أبو زيد: مبروك لمصر والأهلي أسعدنا بالثالث على العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:39 ص
الأهلي
الأهلي
Advertisements
البهي عمرو
هنأت الإعلامية هدير أبو زيد، جماهير النادي الأهلي، بحصول الفريق الأول لكرة القدم على الميدالية ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بالتغلب عليه بركلات الترجيح.

وقالت هدير أبو زيد خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى،  مع الإعلامي محمد الشاذلي: "مبروك ليلة مصرية أهلاوية، وميدالية برونزية كلنا سعدنا بالثالث على العالم، وكان كل المصريين في انتظارها.. قلبنا كان هيقف وإحنا بنتفرج على الماتش، لكن كلنا كنا واثقين في الشناوي".

وأضافت: "الكل كان يدعي أن يفوز الأهلي، لكنهم كانوا واثقين في الشناوي، والجميع قدموا أداءً رائعًا ومشرفًا للغاية، محمد هاني، أيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر، كانت ملحمة رائعة، ولأول مرة نتغلب على فريق برازيلي في مباراة رسمية، وأول مرة يخرج بطل أمريكا الجنوبية دون الحصول على ميدالية من البطولة". 

وقال الإعلامي محمد الشاذلي: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره، الحصول على الميدالية البرونزية، لها طعم مختلف، عاوزين نسميها برونزية الشناوي لأنه السبب في الفوز، عنده ثبات مفيش كده ما شاء الله عليها، وخاصة في أول ضربة الجزاء".

وتابع الشاذلي: "الأهلي هو أول فريق مصري يقف على منصة التتويج ويحصل على ميداليتين برونزية، كل التوفيق للأهلي في المباراة القادمة يوم الثلاثاء المقبل مع المريخ السوداني".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا .. الفيفا يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بالميراس.. والجماهير تدعم الأحمر لتحقيق برونزية مونديال الأندية

موسيماني: نتحلى بالتواضع.. وعلينا مواصلة شراستنا وكبريائنا فى أفريقيا

من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

بعد حصول الأهلي على برونزية العالم..أحمد موسى :الشناوي هو الأسد ورجل المباراة..فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

حدث ليلا.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته.. الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

حيل سهلة للحفاظ على الموز من التلف

شعائر وصلاة الجمعة من المنصورة بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور