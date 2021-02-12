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أخبار العالم

البيت الأبيض: إجراء أول محادثة بين بايدن ونتنياهو قريبا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:15 ص
بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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سمر صالح
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري قريبًا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين تتعالى الانتقادات للتأخّر غير الاعتيادي الحاصل على هذا الصعيد.

وآثرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين البلدين واكتفت بالقول "سيتحادث معه قريبًا لكن ليس لدي موعد محدد"، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 مارس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

واتّهمت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، إدارة بايدن بـ"التكبّر" على "صديق مثل إسرائيل" و"مصادقة عدو مثل إيران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الوضع النهائي للقدس" يجب أن "تتم تسويته من جانب طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة".

ولم يوضح برايس ما إذا كانت إدارة بايدن تريد الرجوع عن قرار الإدارة الجمهورية السابقة القاضي بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفةً للقانون الدولي.
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