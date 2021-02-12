100 ألف جنيه رسوم.. تعرف على الضوابط الجديدة لترخيص مراكز الدم وتحديد طريقة نقله

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى في جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.





وحسمت اللجنة المشتركة مــن لجنـة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير هذا القانون، محددة الضوابط التي يتم بها تنظيم عمليات الدم في مصر، والتي لا تكون إلا من خلال مراكز متخصصة ثابته أو متنقلة.





كيفية الترخيص لمراكز الدم





المراكز سواء كانت حكومية أو غير حكومية، يتم الترخيص من خلال وزارة الصحة، حيث يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، علي أن يُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.





طريقة التبرع بالدم

على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.





ويكون بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز. ويُصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها





مراقبة الوزارة لمراكز الدم

يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم ، وهي وزارة الصحة، يتولي الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، ويعمل علي توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.





وتضمنت صلاحياته أيضا إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، وتقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي، وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.





كما تضمن وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته، ومراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها، إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.





اختصاص مجلس مراقبة عمليات الدم





الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.





توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.





إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.





تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.





وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته.





مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.



