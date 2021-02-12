ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

100 ألف جنيه رسوم.. تعرف على الضوابط الجديدة لترخيص مراكز الدم وتحديد طريقة نقله

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:17 ص
التبرع بالدم
التبرع بالدم
Advertisements
محمد الشعراوي
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى في جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحسمت اللجنة المشتركة مــن لجنـة الشئون الصحية  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير هذا القانون، محددة الضوابط التي يتم بها تنظيم عمليات الدم في مصر، والتي لا تكون إلا من خلال  مراكز متخصصة ثابته أو متنقلة.

كيفية الترخيص لمراكز الدم

المراكز سواء كانت حكومية أو غير حكومية، يتم الترخيص  من خلال وزارة الصحة، حيث يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، علي أن يُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

طريقة التبرع بالدم
 
على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.

ويكون بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز. ويُصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها

مراقبة الوزارة لمراكز الدم 
 
يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم ، وهي وزارة الصحة، يتولي الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، ويعمل علي توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

وتضمنت صلاحياته أيضا إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، وتقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي، وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

كما تضمن وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته، ومراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها، إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

اختصاص مجلس مراقبة عمليات الدم

الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

100 ألف جنيه غرامة| ننشر نص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

تعرف على كيفية الحصول على ترخيص لفتح مركز لبلازما الدم

لجنة الصحة بالبرلمان تناقش مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. غرامة 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لمن يخالف أحكامه.. وحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا

صحة النواب توافق على رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه لمراكز الدم والبلازما

صحة النواب تجري تعديلا على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

في اجتماعها اليوم.. صحة النواب: إنشاء مصانع ومراكز لتجميع وفصل البلازما في مصر أمن قومي.. نستورد 100% من احتياجاتنا.. ونحتاج لحوالي مليون لتر سنويا

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته.. الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل

الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعا لهذه الجملة

ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة

مخاطر بالجملة.. لهذا السبب لا يجب تناول الدجاج كل يوم

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية بعد تتويج بايرن ميونخ بنسخة 2020

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور