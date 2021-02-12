تسليم 324 آلة زراعية واجتماع بمحطة خيول الزهراء.. حصاد الزراعة فى أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 25، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 5 حتى 11 فبراير الجاري وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.





وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.









وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية"، فضلا عن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجمهورية واصطحب خلالها اعضاء الحكومة، داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، للاطلاع على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.





واشار الملخص الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل " لوك لويس" الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".









وعقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية اولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه خلال الأسبوع الأول للحملة، أكثر من 590 ألف رأس ماشية، على مستوى الجمهورية، كما قام باحثو قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النباتات بالمرور المكثف على زراعات القمح في جميع المحافظات على الأصناف سخا 95 ، مصر 3 ، جيزة 171 ، سدس 14 ، جميزة 12 ، سخا 94 ، جيزة 168 ، مصر 1 للإكتشاف المبكر لأى إصابات لمرض الصدأ الأصفر، كما يكثف معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، من الزيارات الميدانية، للمرور على زراعات محصول القمح، على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على حالة المحصول وتنفيذ التوصيات الفنية وخاصة زراعة الأصناف الجديدة، والزراعة على مصاطب بهدف زيادة الإنتاجية.





وعقد مكتب المفوضية الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” المؤتمر الرابع والعشرون للمفوضية، خلال الفترة 9 – 11 فبراير 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بحضور ممثلي الخدمات البيطرية (ممثلي الدول أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بدول قارة إفريقيا) ووفود دول القارة، وكذا حضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ذو الشأن بالصحة الحيوانية، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة الوضع العالمى في ظل انتشار وباء كورونا ومدى تأثير هذه الجائحة على الأداء العالمى للخدمات البيطرية وعلى الأخص تنفيذ استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود.









واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع جامعة فلوريدا الأمريكية، والاتفاق علي تخفيض سعر شتلة الفراولة المستوردة من الشركة التابعة للجامعه ليصبح ٧ جنيهات بدلا من ١٠ وذلك دعما للمزارعين الذين يقومون بزراعة الاصناف الخاصة بالتصدير عالية الانتاجية،كما ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال مركز التدريب والتعلم والأستشارات مجموعة من ورش العمل بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاتها"، فى 9 محافظات، وذلك في دور المركز الخدمى والمجتمعى لخدمة قطاع منتجى الألبان بالمحافظات المختلفة، كما قام المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيارة تفقدية للأنشطة الزراعيه بمنطقه سهل الطينة، والمرور علي بعض زراعات الموسم الشتوي بالمنطقة، حيث تم عقد مؤتمر جماهيري مع المنتفعين بأراضي سهل الطينه، والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم للعمل على حلها.









وفي سياق متصل سلط الحصاد هذا الاسبوع الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الى محافظة الفيوم، والتي شملت عددا من الانشطة الهامة، ومتابعة عددا من المشروعات الزراعية بالمحافظة، حيث تفقد وزير الزراعة يرافقه محافظ الفيوم، مزرعة كوم اوشيم، التابعة لقطاع الانتاج، كما تفقدا المشروع القومى لانتاج البيض الخالى من المسببات المرضية، كذلك احد حقول القمح بقرية الاعلام، فضلا عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمحافظة، اضافة الى الأعمال الانشائية لمركز تجميع الألبان التابع لمشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، بمحطة الميكنة الزراعية في أطسا.



