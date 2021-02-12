وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

وصلت بعثة المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





ويحل فريق المريخ السوداني ضيفا على النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





وحقق الفريق الاحمر عرضًا قويًّا مساء أمس أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وحقق الأهلي البرونزية الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، ليصبح أول نادٍ عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين.





الفوز الذي حققه الأهلي مساء أمس يحمل الفوز رقم 5 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح أكثر الفرق الإفريقية والعربية تحقيقًا للانتصارات في مونديال الأندية، وبفارق انتصارين عن أقرب ملاحقيه، إنجاز الأهلي لم يتوقف على الصعيد الإقليمي، بعدما بات ثالث أكثر فرق العالم تحقيقًا للفوز في المونديال خلف ريال مدريد الإسباني، الذي حقق 10 انتصارات، وفي المركز الثاني برشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات.





وتمكن الأهلي من تحقيق أول فوز رسمي للأندية المصرية على حساب فريق برازيلي بعد خسارتين أمام إنترناسيونال وكورنثيانز خلال مشاركة الأهلي بالمونديال في نسختي 2006 و2012.





وحقق محمد الشناوي، رقمًا خاصًّا في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن نجح الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في الذود عن مرماه والخروج بشباك نظيفة، قبل أن يتمكن من التصدي لركلتي ترجيح منحتا الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية.





مباراة الأمس هي ثاني المباريات التي ينجح خلالها الشناوي في الخروج بشباك نظيفة بعد مباراة دور ربع النهائي أمام الدحيل القطري، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليصبح الشناوي أول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم للأندية، وبات الأهلي يمتلك ثلاث مباريات بشباك نظيفة خلال مشاركاته بمونديال الأندية، وهو ما فشلت فيه كل الأندية الإفريقية التي سبق لها المشاركة في مونديال الأندية، وفشلت في الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات.