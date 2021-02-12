تموين الفيوم: تحرير 2380 محضر مخالفات متنوعة بالأسواق خلال يناير 2021

أعلنت مديريه تموين الفيوم أنه تم خلال شهر يناير 2021 ،تحرير 2380 محضر لمخالفات تموينية متنوعة للمخابز والأسواق منها نقص وزن ومواصفات وتوقف بعض المخابز عن الانتاج وتصرف في اجزاء من حصص الدقيق البلدي المدعم وبيع وهمي بضرب البطاقات التموينيه علي النظام للمخابز .

بالاضافه الي عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وامتناع عن بيع سجائر بالسعر الرسمى وانتهاء صلاحيات وذبح خارج المجاز الحكوميه وغش تجاري وسلع مجهوله المصدر وعدم وجود شهادات صحيه ومستلزمات صيدليات غير مطابقه للمواصفات بدائره محافظه الفيوم ، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار .

وأكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أنه تم سداد مبلغ “ 666769 “جنيهًا إجمالى الغرامات والمخالفات من المخابز و سداد مبلغ “350152” جنيهًا اجمالى الغرامات والمخالفات للتجار التموين .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط عدد " 17“ طن دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء خلال شهر يناير 2021.





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تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على الاسواق والمحال التجارية من ضبط سلع غذائية و مصنعات لحوم و خضروات و مصنعات دواجن مجمده منتهية الصلاحية بناحيه العبودي المسلة.

جرى تنظيم الحملة بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وكانت برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي، و توبه محمد و محمد عبد الفتاح.











