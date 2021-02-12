الأسهم اليابانية تغلق على تباين بسبب جني الأرباح

أغلقت الأسهم اليابانية على تباين في أدائها، نتيجة بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح لكن المكاسب التي حققتها أسهم بعض شركات السيارات والشركات المرتبطة بالرقائق كبحت الخسائر.
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وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.14 في المئة، ليغلق عند مستوى 29520.07 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1931.68 نقطة.
أقرأ ايضا..وزير المالية:٦٣٥,٥ مليون جنيه حصيلة بيع الكهنة والبضائع المتروكة بالموانئ خلال ٦ أشهر
وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.14 في المئة، ليغلق عند مستوى 29520.07 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1931.68 نقطة.