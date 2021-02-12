ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأسهم اليابانية تغلق على تباين بسبب جني الأرباح

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:01 م
تباين الاسهم اليابانية
تباين الاسهم اليابانية
Advertisements
وكالات
أغلقت الأسهم اليابانية على تباين في أدائها، نتيجة بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح لكن المكاسب التي حققتها أسهم بعض شركات السيارات والشركات المرتبطة بالرقائق كبحت الخسائر.

أقرأ ايضا..وزير المالية:٦٣٥,٥ مليون جنيه حصيلة بيع الكهنة والبضائع المتروكة بالموانئ خلال ٦ أشهر


وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.14 في المئة، ليغلق عند مستوى 29520.07 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1931.68 نقطة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها