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ديني

شعائر وصلاة الجمعة من المنصورة بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:50 ص
شعائر وصلاة الجمعة
شعائر وصلاة الجمعة من مدينة المنصورة
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محمد شحتة
تبث الفضائية المصرية الأولى، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد النصر بمدينة المنصورة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة،لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي السياق ذاته واصلت الوزارة حملات التعقيم والتطهير للمساجد على مستوى الجمهورية والتي بدأتها من صباح الأربعاء استعدادا لصلاة الجمعة وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة. 

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 30 مسجدا جديدا وثلاثة مساجد صيانة وترميم وذلك بعدد من محافظات مصر ، ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمحافظة الدقهلية ليشارك المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي ويتخلل الزيارة افتتاح 7 مساجد بالمحافظة بتكلفة إجماية 24 مليون جنيه. 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إن الافتتاح يأتي في إطار عمارة بيوت الله عز وجل ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 880 مسجدا حتى تاريخه .
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