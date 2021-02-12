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أخبار العالم

بعد تطعيم 3.8 مليون شخص.. إسرائيل تسجل 4922 إصابة كورونا جديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:52 ص
إسرائيل تسجل 4922
إسرائيل تسجل 4922 إصابة كورونا جديدة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 4922 إصابة جديدة بـ كورونا في البلاد منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي، صباح الجمعة، إن اجمالي عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 714,812 إصابة، والوفيات الى 5,283 حالة.
 
وأضافت الوزارة، أن من بين الإصابات 64,597 إصابة نشطة، منهم 972 مريضا بحالة الخطر، و306 على أجهزة التنفس.
 
وأشارت وزارة الصحة، الى أنه حتى صباح اليوم، تم تطعيم 3.8 مليون مواطن إسرائيلي باللقاحات المضادة لـ كورونا، منهم أكثر من 2 مليون تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.
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