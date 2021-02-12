الكويت.. براءة متهمين بالإساءة إلى مصر والسعودية والإمارات

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمًا ببراءة متهمين بالإساءة إلى مصر والسعودية والإمارات وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة والإضرار بمصالح الدولة.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أرست محكمة التمييز قاعدة بالغة الأهمية بتأييدها حكم محكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات القاضي بتغريم المتهم بإدارة حساب «عتيج المسيان» 5 آلاف دينار لاتهامه بإنشاء وتشغيل الحسابات الإخبارية عبر «تويتر» من دون ترخيص.





وأصدرت محكمة التمييز الكويتية قرارا بإيقاف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات مع التغريم لوزير أسبق ووكيل ووكيل مساعد سابقين.





وحددت المحكمة 18 مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضدهم.



