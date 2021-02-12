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أبو الهول: فترة رئاسة ترامب شهدت جمود العلاقات الدولية وارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:42 م
حوار القاهرة
حوار القاهرة
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي ، أشرف أبو الهول ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، معلقا على جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفلسطيني، عقب يومين من مفاوضات حوار القاهرة ، والذي يعكس التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ، والاتفاق على آليات تنفيذها .

وأضاف أشرف أبو الهول ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن لقاءات الدولة مع رؤساء المنطقة ، يعكس الاتجاه الجديد، في إطار إنهاء الصراع بين الفصائل الفلسطينية .

وأشار إلى أن المجهودات في سبيل المصالحة الفلسطينية ، تنتقسم إلى مجهودات داخلية ، ظهرت خلال "حوار القاهرة" ، ومجهودات خارجية تسعى لـ عقد مؤتمر دولي ، قريبا ، لتسوية النزاع الفلسطيني .

وتابع : أن فترة رئاسة "ترامب" شهدت جمود كبيرة في العلاقات الدولية ، إلى جانب ارتكاب جرائم كبيرة في حق الفلسطينيين .

ولفت الى ان هناك بريق أمل في تغيير القادة الأمريكية ، في إنهاء النزاع الفلسطيني ، ويتم في الوقت الحالي اتصالات ثنائية مع الأطراف السياسية الفاعلة بالمنطقة  .
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