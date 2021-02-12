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رياضة

بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد برونزية العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار الدوحة متجهة إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركتها في منافسات كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية، بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس بركلات الترجيح.

وينتظر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وبعد الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج بات  الأهلي أكثر فرق العالم ظهورًا في مونديال الأندية، وأكثر فرق العالم خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي15 مباراة على مدى مشاركاته المختلفة بالتساوي مع فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا، ويأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد بطل إسبانيا، الذي خاض 12 مباراة على مدى ظهوره في المونديال.

ونجح الأهلي خلال مشاركاته بالمونديال في تحقيق5 انتصارات ليصبح أكثر فريق إفريقي تحقيقًا للانتصارات، وفي المركز الثالث على مستوى العالم بعد ريال مدريد صاحب10 انتصارات وبرشلونة الإٕسباني برصيد7 انتصارات، ومن خلفهما الأهلي برصيد 5 انتصارات.
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