الحريري: لا تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ومتمسك برؤية الـ18 وزيرا

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه لا تقدم في المشاورات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة.





وأشار إلى أنه مستمر في إجراء تلك المشاورات الرامية إلى تأليف حكومة تكون قادرة على إنقاذ لبنان.





وأكد الحريري - في تصريح صحفي مقتضب عقب لقاء عقده اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري - أنه متمسك برؤيته القائمة على تشكيل حكومة مصغرة تضم 18 وزيرا من الاختصاصيين (الخبراء) الذين لا ينتمون للأحزاب والقوى والتيارات السياسية، ولا يمتلك فيها أي فريق سياسي الثُلث الوزاري المعطل، وأن تلك الرؤية لن تتغير أو تتبدل.