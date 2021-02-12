عبير موسي: الحكومة التونسية الجديدة لن تقدم الجديد للشعب ولابد من محاسبة "الغنوشي".. فيديو

أكدت المعارضة التونسية عبير موسي ، رئيس الحزب الدستوري الحر ، أن الحكومة التونسية الجديدة ، لن تقدم الجديد للشعب التونسي ، معقبة : "لا يمكن أن ننتظر منها الخير ولن تضيف شيء للشعب التونسي " .





ولفتت عبير موسي ، خلال كلمتها ، منذ قليل ، إلى أن الوضع الوبائي في تونس خطير ، موضحة أن خروج المواطنين التونسيين للتعبير عن ارائهم واحتياجاتهم بالشارع أمر مشروع .





وأوضحت أن ابعاد "الغنوشي " عن البرلمان ، ومحاسبة التنظيم على ما قام به ، من أهم مطالب الشعب التونسي ، إلى جانب توقيع عقوبة عليهم .





وأشارت إلى أن الحزب له نظرة استباقية ، تؤكد أن هذه الحكومة لابد من أن تعزل ، متابعة : " شرعية هذه الحكومة أصبحت منتهية " .





واكملت : أن الحزب يسير في اتجاة الاعتصام البرلماني ، للضغط على البرلمان ، في سحب الثقة من "الغنوشي" .



