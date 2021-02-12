وزير الشباب يضع حجر أساس ملعبين باستاد العريش

وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حجر أساس ملعبين باستاد العريش، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالعريش.

ويتضمن برنامج الوزير اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الرياضية بالعريش وافتتاح دوري الأحياء السكنية بالصالة المغطاة بالعريش، وأداء صلاة الجمعة، وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش.

وشهدت محافظة شمال سيناء اليوم ،زيارة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، حيث كان في استقباله اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية.



اعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن إتاحة الفرصة أمام شباب شمال سيناء المنتجين لعرض إنتاجهم بمعرفة وزارة الشباب بمعرض ديارنا .تحت مبادرة: منتجاتك حياتك"

وقال الوزير خلال تفقده معرض منتجات وتراث سيناء فى مدينة العريش الرياضية انه سيتم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لحجز مساحة لعرض منتجات الشباب، خاصة بعد أن شاهد عدد من المعروضات الجيدة والتي تلقي رغبة واهتمام المستهلك من مختلف محافظات مصر باعتبارها من التراث السيناوي الأصيل وتمثل مقتنيات داخل كل منزل .

وقد تضمن المعرض عروض أقمشة وملابس بيئية متنوعة مطرزة من تراث سيناء، إضافة لمنتجات "هاند ميد "منوعة ومشغولات خرزية ومنتجات العجوة وزيت الزيتون والمخللات ولوحات فنية تعبر عن مفردات التراث السيناوي الاصيل .

وأبدى وزير الشباب إعجابه بهذه المنتجات واشترى حقيبة سفر صنعتها إحدى الفتيات بالتطريز اليدوى، وخلال تفقده المعرض استمع للعقبات التى تقابل الشباب فى تسويق انتاجهم وتركزت فى عدم وجود معارض وحاجتهم لفرص عرض فى القاهرة والمعارض الكبرى .



كما سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، دراجات المرحلة الاولي من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بالمدينة الشبابية بالعريش، وذلك بحضور اللواء شوشه .

وقال الوزير، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين ٠، الهدف منها استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا، للمساهمة في التباعد وتجنب العدوي.اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم استخدام الدراجه في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها ، كما أنها تعتبر صديقه للبيءه في اماكن استخدامها.

من ناحية أخري قام الوزير يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضي الاول بشمال سيناء في المدينة الشبابية بالعريش، والتي يتضمن عروض وانشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من اجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.



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