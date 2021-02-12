ضبط صاحب مول تجاري لحيازته مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب مول تجاري لبيع مستحضرات التجميل والإكسسوارات الحريمي، وذلك لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، يفيد بتمكن ضباط شرطة التموين بضبط "إبراهيم ص م"، 25 عامًا، صاحب مول تجاري لبيع مستحضرات التجميل والإكسسوار الحريمي، دائرة قسم أول سوهاج، ويقيم عرب الأطاولة، دائرة قسم ثان سوهاج؛ لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وسلع منتهية الصلاحية، وتم ضبط 3500 عبوة "كريمات – كبسولات فيتامين – إسبراي – كمامات دهان لبن الجمل".



