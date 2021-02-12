تعرف على نتائج الجولة الأولى من البطولة العربية للرجبي

انتهت الجولة الاولي من مجموعات البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.
تم تقسيم المجموعات للرجال كالتالي:
المجموعة الاولي: مصر - السودان - الامارات - سوريا - العراق
المجموعة الثانية: الامارات - فلسطين - لبنان - ليبيا
وجاءت نتيجة مباريات الجولة الاولي:
في منافسات الرجال
تغلب المنتخب المصري على منتخب السودان بنتيجة 48-5
تغلب منتخب الامارات على منتخب فلسطين بنتيجة 20-0
تغلب منتخب سوريا على منتخب العراق بنتيجة 26-7
تغلب منتخب لبنان على منتخب ليبيا بنتيجة 14-7
اما في منافسات السيدات:
فحقق المنتخب المصري الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 29-0.
وتغلب منتخب سوريا على منتخب لبنان بنتيجة 12-7
لتتختم بذلك فعاليات الجولة الاولي من دوري المجموعات للبطولة العربية للرجبي.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.