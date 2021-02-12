من أهدافة التنمية المستدامة.. منى جمال تطالب المواطنين بـ تقليل المخلفات

قالت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة الطاقة و البيئة والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية، إن إعادة التدوير قضية مهمة، ويتم العمل عليها موضحة أن التدوير يأتى عندما يكون هناك كم كبير من المخالفات.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه بعد إطلاق الأمم المتحدة لـ أهدافة التنمية المستدامة وعددهم 17، يأتى رقم 12 أن المواطنين عليهم تقليل المخالفات.





ولفتت إلى أن الاستخدام القليل للأشياء سيقلل من المخالفات، لذلك لا نحتاج لـ التدوير.





وقد قال قال المهندس سامي الخطيب خبير فى مجال البيئة، تدوير المخالفات من أهم الأشياء التى تساهم فى إعادة الاستخدام، موضحًا أن هذا الأمر يساهم فى الاقتصاد بشكل عام، ويحافظ على البيئة.





وأضاف ، أن إعادة التدوير لأى منتج يتم الحصول على نسبة من المنتج الرئيسي بجانب كمية من المواد المعاد تدويرها.





ولفت إلى أن إعادة التدوير تبدأ بالفصل بين المواد الصلبة و المواد العضوية، وهذا يكون من قبل المواطنين فى البيت وأن دول العالم تقدم حوافز لـ المواطنين من أجل عملية الفصل، مؤكدًا أنهم بدأوا بالأطفال و بعد ذلك تم التأثير على الكبار.





وأشار إلى أن الطفل فى الأسرة من الممكن أن يؤثر على العائلة بالكامل ولذلك الدول العالمية قامت بالتفكير فى ذلك وتم التنفيذ.



