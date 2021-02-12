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أخبار العالم

مسؤول سابق بالطاقة الذرية: مهاجمة إسرائيل لمنشآت إيران لن ينهي برنامجها النووي ‎

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:39 م
منشأة إيران النووية
منشأة إيران النووية
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سمر صالح
قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أي هجوم جوي إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية في إيران، يمكن أن يشتري الوقت فقط، لكنه لن ينهي البرنامج النووي.

ولفت "أولي هاينون"، النائب السابق للمدير العام في الوكالة، الذي قام بزيارات كثيرة لإيران في السابق ضمن فريق الوكالة للتحقق من برنامجها النووي، إلى أن طهران قد تكون لديها خطة احتياطية لمواجهة أي هجوم عليها، وأنها لا تضع كل بيضها في سلة واحدة.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" التي نشرت مقابلة مع هاينونن (75 عاما)، أنه على دراية وثيقة بالبرنامج النووي الإيراني، إذ إنه أمضى أياما كاملة في مواقع نووية إيرانية تحت الأرض، عندما كان البرنامج النووي في بدايته، قبل أن يتوسع ويتطور.

وكشف هاينون، وهو فنلندي، أنه منذ البداية شعر بعدم ارتياح شديد تجاه جوانب عديدة من البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه زار جميع المواقع النووية باستثناء موقع فوردو، رغم أنه والمفتشون الآخرون كانوا يعرفون عن الموقع لبضع سنوات قبل مغادرتهم.

وقال هاينون: "من الناحية الفنية مثل هذا الهجوم ممكن على الرغم من أن العديد من المواقع النووية سيكون من الصعب مهاجمتها أكثر من غيرها".

وأضاف: "لكن الأمر برمته يبدأ بشيء واحد، وهو عليك أن تعرف ما الذي تقصفه لأنك إذا كنت لا تعرف، فلديك مشكلة خطيرة بين يديك…. من السهل أن تقول: نحن بحاجة إلى قصف نطنز أو فوردو… ربما توجد مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم… أنت بحاجة لمعرفة وضع هذه المنشآت. هل ما زالت موجودة؟ هل نحن على معرفة بها؟".

واعتبر هاينون أن أية ضربة جوية إسرائيلية ستساعد في كسب الوقت، لكنها لا تقضي على المشكلة، مضيفا: أنه "من المهم أن تضع في اعتبارك أن إيران ليست سوريا أو العراق، فهي لديها دائما خطة احتياطية…. والإيرانيون لا يضعون كل ما لديهم من بيض في سلة واحدة، وأنا متأكد من أنهم اتخذوا خطوات لضمان استمرار أجزاء من برنامجهم النووي في العمل، حتى في حالة وقوع هجوم".
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