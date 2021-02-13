محاضرة حول اليوم العالمى للكتاب بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر،حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للكتاب" وتحدث يحيى بحر عن كيفية مواجهة الأزمات من خلال الكتاب وأن نتخذ الكتاب طريق من خلاله نهتدى به فى ظلمات السوء والجهل واليأس والإحباط والضيق ونتعلم كيفية قراءة الكتاب فى ظروف مواجهة الأزمات ونكون قارئين جيدين منتبهين لما فى ذلك الكتاب الذى نقرأه.





أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "بالتعليم تقام الشعوب" وتحدث عبدالجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية عن دور المعرفة في حياة الإنسان وماهو التعليم ودور العلم في إحداث نهضة حقيقية للأمم ومراحل التعليم وأهميته في بناء المجتمع ودور التكنولوجيا في تطوير مؤسسات الدولة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المرأة الريفية في التنمية"





وأوضح د. مصطفى محمود أنه لاشك أن المرأة تمثل حجر زاوية من الناحية السكانية ولها أدوار إجتماعية متعددة ودورها في التنشئة الإجتماعية والحياة الإقتصادية والتعليمية والتنشئة النفسية في المجتمع والتنشئة الدينية في الأسرة.





أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان "المخدرات وأضرارها" وأوضح بهلول مصطفى المخدرات وتأثيرها على الإنسان رأي العلم والطب فى تأثير المخدرات على صحة وسلامة الإنسان ورأي الدين وسبل الخروج منها ودور الإعلام في توعية المجتمع والشباب بصفة خاصة لأضرارها، بجانب ذلك عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "كيف تربى طفلك على الصدق" وتناولت أن الصدق أساس الحياة وحرص الأديان على الصدق ودور علم الإجتماع على تسليط الضوء على فكرة تربية الطفل على الصدق ودور الموسسات الثقافية، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذها محمد يوسف.