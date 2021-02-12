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محافظات

أوقاف الفيوم تعلن افتتاح 12 مسجدا اليوم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم،أنه تم اليوم افتتاح تجديدات وانشاءات  لـ 12 مسجدا بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم ، تحت أشراف  وزارة الأوقاف ومديرية اوقاف الفيوم.

وأضاف الدكتور حسنى أبو حبيب ،أن المساجد التى تم افتتاحها اليوم وإقامة شعائر الصلاة وصلاة الجمعة هى  مسجد أبو مسوتة  بمركز  يوسف الصديق و  مسجد عدلي مؤمن قرية  طبهارمركز أبشواى ومسجد حنك البحري الغرق قبلى مركز  إطسا و  مسجد السايح  بقرية قطوف مركز أطسا  و مسجد الرحمة  قرية  حلفا مركز ومسجد أبو بساط   قرية الصالحين  بمركز أطسا ومسجد المدينة المنورة  قرية الغرق قبلى بمركز أطسا  ومسجد خليل الزرو الخواجات مركز  الشواشنة ومسجد  عثمان بن عفان كحك بحري مركز  الشواشنة ومسجد  عزيز مركز  الشواشنة ومسجد  العوني كحك بحري مركز يوسف الصديق ومسجد  الهدى غنيم طامية ومسجد الإخلاص بقرية  المنشية العزيزية  مركز طامية .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، إلى أنه تم تفويض كل مدير ادارة بأوقاف الفيوم بالافتتاح وإقامة شعائر صلاة الجمعة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل .

وتم تفويض فضيلة الشيخ  عبد الخالق عطيفى وكيل مديرية أوقاف الفيوم  فى افتتاح وأقامة  شعائر صلاة الجمعة بمسجد الاخلاص بقرية العزيزية طامية .

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أوقاف الفيوم تعلن افتتاح 12 مسجدا اليوم
أوقاف الفيوم تعلن افتتاح 12 مسجدا اليوم
أوقاف الفيوم تعلن افتتاح 12 مسجدا اليوم
أوقاف الفيوم تعلن افتتاح 12 مسجدا اليوم
أوقاف الفيوم تعلن افتتاح 12 مسجدا اليوم
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