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باحث: مؤلفات حسن البنا المحرك الأساسي في تغذية الفكر المتطرف.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى أمين ، الباحث في شؤون الجماعة الإرهابية ، علي خلفية مرور 72 عاما على إغتيال "حسن البنا" ، إنه كان المحرك الأساسي في تنشئة الفكر المتطرف ، منذ نشأة الجماعة الإرهابية .

وأضاف الدكتور مصطفى أمين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أن كتب "البنا" أثرت بضرر بالغ في الدولة المصرية ، وكان اعتقاده أن الجماعة يمكنها الوصول للحكم ، عن طريق الدعوة .

وأشار إلى أن رحلة "البنا" كانت طمعا في السلطة ، وتوظيف الدولة المصرية ، فيما يسمى المشروع الإسلامي ، متابعا : " مؤلفات البنا كانت تحتال على تاريخ الدولة المصرية " .

 وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من يرى أو يشاهد مدرسا يتحدث في الفصل عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، بتقديم شكوى رسمية من باب الإيجابية المجتمعية.

واقترح جمعة، في كلمته بمؤتمر "إطلاق استراتيجية بناء الوعي"، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم دورة مشتركة مع الأعلى للإعلام في التأهيل المشترك لمن يقدم البرامج الدينية.


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