مياه الفيوم: إجراءات وقائية من الفوم لمنع دخول بقع الزيت لمأخذ المحطات

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه جار اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة من مادة الفوم لمنع دخول بقع الزيت لمأخذ المحطات حيث تم تشكيل غرفة عمليات لرصد بقع الزيت ونقط انطلاقها لمواجهتها حيث تم رصد المصرف الذى يصرف مباشرة على بحر حسن واصف و المتسبب في المشكلة.





وأكد درة أنه تم التواصل مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والذى بدوره كلف كل الجهات المعنية لاتخاذ اللازم اتجاه المتسببين فى هذا الأمر وإزالتها فورا حفاظا على صحة المواطن الفيومى ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الإضرار بالمجارى المائية العذبة التى تغذى محطات مياه الشرب حيث ان بقع الزيت تؤثر على إنتاج محطات مياه الشرب من المياه النظيفة التى تغطى احتياجات اكثر من ٣ ملايين نسمه هذا بجانب إجراء اختبارات معملية على نوع معين من الفوم و مراقبة ماخذ المحطات على مدار ٢٤ ساعة وتم شراء فوم له القدرة على امتصاص مثل هذا النوع من الملوثات .





يذكر ان هناك لجنة تم تشكيلها من جهاز شئون البيئة و الري والبيئة بالمحافظة والوحدة المحليه و التوصل للمصرف الذي يقوم بالقاء المخلفات في ترعة حسن واصف التي تغذي المحطات .









أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان نحو ١٩٤ موظفا داخل الشركة اختبارات المسار الوظيفى لكافة التخصصات من أجل حصولهم على الترقية عقب اجتيازهم هذه الاختبارات والتى يتم تنفيذها بالادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بمحطة العزب الجديدة .

واضاف اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ان الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءته العلمية والعملية ضمن أولويات السيد اللواء هشام درة رئيس الشركة وبالتالى توفر الشركة كافة الامكانيات المتاحة لتنفيذ دورات تدريبية تؤهل العاملين وترفع من قدرتهم الفنية من أجل الارتقاء بالشركة وتقديم خدمات جيدة تناسب المواطن الفيومى .



وأشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الادارة العامة للتدريب ان تدريبات المسار الوظيفى للعاملين تتم فى مواعيدها المحددة حتى يحصل العامل على الترقية بعد اجتيازه الاختبارات التحريرية التى تتفذها الشركة وتشرف عليها لجان من الشركة القابضة حيث تم دخول هذه الاختبارات نحو 194 من العاملين لترقيتهم على الدرجات الوظيفية بكافة التخصصات استمرت على مدار خمسة ايام متواصلة تم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى .





















