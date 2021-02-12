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أخبار العالم

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:54 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة و305 حالات شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 107 ملايين و848 ألفا و144 حالة.

وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة - حسبما ذكر موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 2 مليون و370 ألفا و280 حالة.

وكشفت دراسة جديدة لجامعة كامبريدج البريطانية عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،  عبر الخفافيش، ومن خلال الحيوانات المصابة ،وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.

وقالت الدراسة، إن آليات التغير البيئي مثل ارتفاع درجات الحرارة، كان سببًا فى تغير الغطاء المناخي لبعض المناطق والتى شملت غابات جنوب الصين وشرق آسيا، وانتقال٤٠ نوعًا من الخفافيش إلى هذه الغابات.

واضاف التقرير أن هذه الخفافيش حملت معها أنواعًا مختلفة من فيروس كورونا وانتقل إلى حيوانات كثيرة وجديدة فى الغابات مثل قط الزباد وحيوان المدرع.

ورجحت الدراسة انتقال الفيروس للبشر من خلال الحيوانات المصابة بعد صيدها وبيعها فى "سوق ووهان" .

ومن جهته قال "د.روبرت باير" المشرف على الدراسة، إن التغير المناخي على مدى القرن الماضي جعل المسكن الطبيعي فى مقاطعة يوهان الصينية الجنوبية ملائمة لأنواع كثيرة من الخفافيش، مضيفًا أن الخفافيش تحمل ٣ آلاف نوعًا مختلف من فيروسات كورونا وكل نوع من الخفافيش يحمل حوالي ٣ اشكال من فيروس كورونا وأغلب هذه الانواع لا تسبب ظهور أي أعراض لكن البعض الاخر قد يسبب جائرة عالمية.
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