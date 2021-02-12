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رياضة

محمد الشناوي: التركيز سر نجاحي في التصدي لركلات الترجيح أمام بالميراس.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:59 م
الشناوى
الشناوى
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عبدالله هشام
قال محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إن الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيل مهم للاعبي الفريق في مشوارهم.

وأضاف الشناوي،خلال تصريحات تليفزيونية:"إن الجيل الحالى من لاعبي النادي الأهلي وضع بطولة كأس العالم هدف لهم في الموسم الماضي وحقق بطولة الدورى وكأس المحلى ودورى أبطال إفريقيا للتواجد في الحدث العالمي". 

وتابع: "لعبنا مباريات قوية في كأس العالم واللاعبين اكتسبوا خبرة كبيرة من المشاركة واللعب امام اندية قوية وكانت اصعب اللحظات مواجهة الدحيل القطري لأننا كنا نرغب في الفوز وضمان مركز في البطولة". 

وقال: إن التركيز والتعب في العمل تكلل بالتصدي لضربات الجزاء أمام بالميراس وكنت أدعو الله ان أسعد الجماهير واللاعبين والتوفيق من عند الله ". 

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
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