ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عليك إنك تفوق.. كيف دعم نجوم الفن مروان محسن عقب حملة التنمر عليه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:20 م
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
آيه عاطف
حرص عدد من النجوم على دعم لاعب النادي الأهلي مروان محسن، عقب حملة التنمر والضغط عليه، وكان من بينهم كريم فهمي الذي نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة.

وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "طول ما أنت لاعب في منظومة الأهلي هفضل أساندك وضد أي استظراف أو تنمر بس عليك انك تفوق، جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق إلى أن يخلعها".

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

أمير طعيمة
دافع الشاعر امير طعيمة عن لاعب النادي الأهلي مروان محسن بعدما تعرض لهجوم حاد من جماهير القلعة الحمراء بسبب ضياعه لفرضة ضربة جزاء في مباراة التي اقيما امس الخميس .

وكتب امير طعيمة :"بعيدا عن الفنيات مروان محسن ده اكتر لاعب في الكوكب بيلعب تحت ضغط، من جمهور فريقه قبل الخصوم.
انا ليا ملاحظات عليه كلاعب و في مباريات المنتخب اللي هي اهم حاجة عندي كنت دائما بشوف ان فيه من هو افضل في مركزه

واضاف :"انا مش ضد انتقاده فنيا بس بجد اللي بيحصل معاه ده كتير، ده حتي لما بيسجل و بيكون كويس الناس بتهاجمه، لو حطيت نفسك مكانه هتصعب عليك نفسك. ده بوست انساني مش كروي  الرحمة حلوة".

انجي علاء
حرصت الفنانة انجي علاء على دعم مروان محسن لاعب لنادي الاهلي بعد إهداره ركلة جزاء امس أمام فريق بالميراس البرازيلي.

‏وكتبت انجي علاء عبر تويتر قائلة:"لو في انتقاد لحد في وقت من الأوقات انه ميكنش بكلام قاسي ويكون النقد بناء.. في ناس كتير بتجتهد وبتكون ليهم سقطات فبلاش ندوس على الجرح اكتر الرحمة حلوة كلنا بشر محتاجين الدعم وبنتعب نفسيا من الضغط.. ربنا ينجح ويسعد الجميع وبالتوفيق لمروان في اللي جاي ‎#ادعم_مروان_محسن".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كان داخل خسران.. أمير طعيمة: الأهلي لم يحقق مكاسب من مباراة البايرن

كريم فهمي يساند مروان محسن: جمهور الأهلي في ضهرك

نجوم الفن يحتفون بحصول الأهلي على برونزية العالم.. رانيا يوسف ترقص.. وكريم فهمي يساند مروان محسن

الكابتن محسن بعد إهدار مروان ركلة ترجيح أمام بالميراس: خيرها في غيرها

والد مروان محسن: "أتمنى أن يختم ابني مسيرته في الأهلي"

الرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر

ترشيحاتنا

هل بنيت فوق مقابر أم تسكنها العفاريت؟ تعرف على عمارة رشدى وحقيقة قصتها

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

خطيب المسجد النبوي يكشف عن علامة إعراض الله عن العبد.. تعرف عليها

قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت

لوك مختلف.. رانيا يوسف تفاجئ متابعيها في جلسة تصوير جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني