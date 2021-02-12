محطة المحسمة أفضل عمل إنشائي فى العالم لعام 2020

قال المهندس مصطفى صلاح المدير التنفيذي لـ للأعمال المدنية بـ محطة المحسمة بالإسماعيلية، إن المحطة تعتبر أفضل عمل إنشائي فى العالم لعام 2020 ضمن 40 مشروعًا من 21 دولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن المياه التى كانت ببحيرة التمساح، يتم استقبالها وتنقيتها واستخدامها للزراعة.





ولفت إلى أن المياه الناتجة عن المحطة تخدم بين 50 لـ 70 ألف فدان، مؤكدا أن المحطة تنتج مليون متر مكعب بشكل يومي، وتمكنت من عمل انتعاشه اقتصادية.





وأشار إلى أن البحيرة كان بها مشكلات بيئة وتضر الثروة السمكية.