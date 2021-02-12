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دراسة: الأدوية الوقائية لسيولة الدم تقلل وفيات كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:42 م
الأدوية الوقائية
الأدوية الوقائية لسيولة الدم تقلل وفيات كوفيد -19
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اسماء محمد
توصل العلماء الى دليل قوي على أن العلاج الفوري المضاد للتخثر قد يمنع الوفيات بين مرضى كورونا في المستشفيات، مما يبين ان الأدوية الوقائية لتسييل الدم مرتبطة بتقليل خطر الوفاة لدى مرضى كوفيد -19
وجدت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية اليوم أن المرضى الذين يتلقون عقاقير وقائية لتخثر الدم (مضادات التخثر الوقائية) في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى مصابين بفيروس كورونا هم أقل عرضة للوفاة مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوها .

وفقا لموقع "miragenews" تجري الآن التجارب السريرية لمعرفة ما إذا كانت مضادات التخثر الوقائية يمكن أن تكون علاجًا فعالًا لفيروس كوفيد -19، في غضون ذلك ، يقول الباحثون إن هذه النتائج تقدم أدلة قوية من العالم الواقعي لدعم استخدامها المبكر بين المرضى في المستشفى المصابين بـ covid-19.

يُعتقد أن بعض حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ناتجة عن تجلط الدم في الأوردة والشرايين الرئيسية، تمنع مضادات التخثر تكوّن جلطات الدم ولها خصائص مضادة للفيروسات ومن المحتمل أن تكون مضادة للالتهابات ، لذلك قد تكون فعالة بشكل خاص في مرضى كوفيد -19 ، لكن نتائج الدراسات السابقة لم تكن حاسمة.

لاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر ، شرع فريق من الباحثين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في تقدير تأثير مضادات التخثر الوقائية عند إعطائها فورًا بعد الدخول إلى المستشفى على مخاطر الوفاة والنزيف الحاد بين مرضى كوفيد -19.
 
تستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات من وزارة شؤون المحاربين القدامى بالولايات المتحدة لـ 4297 مريضًا (متوسط ​​العمر 68 عامًا ؛ 93٪ من الرجال) تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـ covid-19 بين 1 مارس و 31 يوليو 2020.

تم أخذ العوامل المهمة الأخرى المحتملة بما في ذلك العمر والعرق والظروف الأساسية وتاريخ الدواء والوزن وحالة التدخين في الاعتبار. ثم تابع الباحثون هؤلاء المرضى لمعرفة من مات أو عانى من نزيف خطير خلال 30 يومًا من دخول المستشفى.

تلقى ما مجموعه 3627 (84.4٪) من المرضى مضادات تخثر وقائية في غضون 24 ساعة من القبول وكان هناك 622 حالة وفاة (14.5٪) في غضون 30 يومًا.

كانت الوفاة بعد 30 يومًا 14.3٪ بين أولئك الذين تلقوا مضادات تخثر وقائية مقارنة بـ 18.7٪ بين أولئك الذين لم يفعلوا - انخفاض نسبي للمخاطر يصل إلى 34٪ وتقليل خطر مطلق بنسبة 4.4٪.

يبدو أن هذه الفائدة أكبر بين المرضى الذين لم يتم قبولهم في وحدة العناية المركزة (ICU) في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى.

لم يترافق تناول منع تخثر الدم الوقائي مع زيادة خطر حدوث نزيف خطير.

كانت هذه دراسة كبيرة ومصممة جيدًا باستخدام بيانات السجل الصحي الإلكترونية وأخذت في الاعتبار مجموعة من العوامل المؤثرة المحتملة. لم تتغير النتائج أيضًا بعد مزيد من التحليلات ، مما يشير إلى أنها تتحمل التدقيق.

ومع ذلك ، يقر الباحثون أنه نظرًا لطبيعة الملاحظة للدراسة ، لا تزال هناك درجة من عدم اليقين لا يمكن معالجتها إلا من خلال التجارب العشوائية.

وإلى أن يتوفر دليل تجريبي آخر ، فقد خلصوا إلى أن هذه النتائج "توفر دليلًا واقعيًا قويًا لدعم المبادئ التوجيهية التي توصي باستخدام منع تخثر الدم الوقائي كعلاج أولي للمرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 عند دخول المستشفى.
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