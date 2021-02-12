جامعة القاهرة في أسبوع .. تخرج أول طالب مسيحي من كلية دار العلوم .. الخشت يستقبل سفير المغرب بمصر لبحث سبل التعاون .. ووزير المالية يظهر في "سياسة واقتصاد" لحضور سيمنار علمي

* الخشت :

- لأول مرة الشعب المصري يسأل من أين تأتون بهذه الأموال كلها

- تطورات كبيرة جعلت جامعة القاهرة بين جامعات الجيل الثالث

- فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة





شهدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت على مدار الأسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتى :





شهدت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو وأنباء بشأن تخرج أول طالب مسيحي من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والمتخصصة في دراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية، بحصوله على المرتبة الأولى في تقديره العام.

الخبر المتداول على السوشيال ميديا أحدث ضجة ، حيث إنه على غير المألوف والمتعارف عليه التحاق طلاب مسيحيين بكلية دار العلوم، نظرًا لطبيعة المواد الدراسية بها التي تميل إلى الأزهرية، وهو ما أوضحه عميد الكلية الدكتور عبد الراضى رضوان ، ليؤكد أنه لا يوجد مادة في قانون الكلية تمنع التحاق أي طالب غير المسلم أو من الديانات الأخرى للدراسة بالكلية.

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وأوضح عميد الكلية، في تصريحات لـ صدى البلد، أن ماجد لويس غبريال طالب دراسات عاليا بقسم اللغة العربية بالكلية وحصل على المرتبة الأولى فى تقديره العام.

وأشار رضوان، أن خلال السنوات الماضية لم يتم التحاق أى طالب مسيحى ولكن الكلية ترحب بالجميع للدراسة .







‎وفي نفس الاسبوع .. استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية.

‎وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وبعض الجامعات المغربية لا سيما جامعة الأخوين، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة وإنجاز بحوث علمية مشتركة في إطار توسيع المعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

‎وانطلاقًا من اهتماماتهما الفكرية المشتركة، تطرق الجانبان أيضًا إلى موضوع الخطاب الديني الجديد المبني على الثوابت والمنسجم مع تحديات العصر والاحتياجات المتجددة للمجتمع، وكذلك طرق تأسيس العقلانية النقدية، كما تناولا جوانب من خصوصيات حضارة البلدين وطبيعة العلاقة الثقافة المصرية والثقافة المغربية.

‎وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الثالث.





‎ومن جانبه، وجه سفير المملكة المغربية بالقاهرة الشكر للدكتور محمد الخشت على حسن الاستقبال، كما أثنى على الطفرة الملحوظة التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الدكتور الخشت رئاسة الجامعة.

‎وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، لسفير المغرب، درع الجامعة، وقدم له باقة من مؤلفاته الفلسفية والفكرية تقديرا لاهتمام السفير المغربي بالإنتاجات الفكرية التجديدية والمتميزة والغزيرة للدكتور الخشت.





كما نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيمنار علمي لقراءة موازنة الدولة 2020/2021، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبه نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام الحالي 2020/2021 بها نمو في المصروفات العامة بنحو 9% ، ونمو في الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالي القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجماليفضلا عن تخفيض العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.5% من الناتج في العام المالي.





وقال خلال السيمنار، أن نتائج تنفيذ الربع الأول من موازنة 2020/2021 تشير إلى إنخفاض في عجز الموازنة مقارنة بالربع الأول من موازنة العام السابق 2019/2020، مشددا على أن الإقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة التحديات الراهنة وعلي رأسها جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تراجع عائدات بعض القطاعات و توقف نموها تماما مثل السياحة والطيران وغير ذلك، فضلا عن أن هناك عدة شركات جمدت نشاطها والبعض الآخر أشهر افلاسه، الأمر الذي فرض علي الوزارة البحث عن إيرادات بديلة للتعويض.





وأضاف وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة للفترة يوليو- ديسمبر 2020 حققت فائض أولى قدره نحو 14 مليار جنيه على الرغم من تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهه جائحة كورونا، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات أرتفع بنحو 16 %خلال يوليو-ديسمبر 2020 من العام المالي 2020/2021.





وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية السيادية انخفض معدل نموها خلال النصف الأول من العام 2020/2021 بنحو 5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2019/2020، فيما شهدت الإيرادات الضريبية غير السيادية (التي تديرها مصلحة الضرائب) نموا خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2020 وصل إلى 14.2% لتزيد بنحو 32.2 مليار جنيه، وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية شهدت نموا كبيرا خلال نفس الفترة، ومن بينها الإيرادات الرأسمالية لتمويل الإستثمارات والتي زادات بنحو 103%.





وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تتبنى استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية وقد ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة ليصل إلى 3.3 سنة في 30/6/2020 ومن المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة في 30/6/2021، مؤكدا على أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة القادمة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، علي أهمية التمييز في الموازنة العامة للدولة وضرورة التعرف على المجالات التي يجب الترشيد فيها وتلك التي يجب ضخ مزيد من الأموال والانفاق بها للحفاظ على دوران عجلة رأس المال وعدم حدوث انكماش اقتصادي، بالإضافة إلى رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة.





وأشار الدكتور الخشت، الى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليًا، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بإجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، وبما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من الظروف الراهنة غير المواتية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي علي العديد من القطاعات العامة في العالم، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازا كبيرا قائلًا:" لأول مرة الشعب المصري يسأل: من أين تأتوا بهذه الأموال كلها بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!".





وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر والتنمية الشاملة وتقوم على سياسات الطريق الثالث، مؤكدا على ان اليقين النسبي وليس المطلق هو الأرضية الملائمة للاستثمار والمنافسة، وهي الأرضية التي تسمح بالمغامرة المحسوبة. كما اشار الى العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الديني باعتبار ان مجالات التطوير عبارة عن مجموعة من الأواني المستطرقة يؤثر بعضها في بعض.





ومن جانبه أشار الدكتور محمود السعيد عميد الكلية إلى أن موضوع مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا الا انه استطاعت الدولة احتواء الازمة وضخ 100 مليار لمعالجة أثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.





كما أوضحت الدكتورة هبه نصار مدير الجلسة ان هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الانفاق الموجه وأيضا قضية السكان.



